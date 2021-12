Verso il Benevento, scalpitano Pulgar e Terzic. Kokorin? Sì, ma in staffetta

Le probabili rotazioni nella testa dell'allenatore gigliato

Proseguono le valutazioni di Vincenzo Italiano sulla formazione da schierare domani sera contro il Benevento nell'impegno di Coppa Italia. Dragowski rimane l'unico giocatore ai box, dopo i rientri di Castrovilli e Nastasic in gruppo nella mattinata di ieri, e allora il ballottaggio è tra Terracciano e Rosati, uomo spogliatoio che aspetta la sua occasione. Ma non è il solo. Pulgar potrebbe rilevare Torreira, ora che è tornato disponibile, e Benassi spera in un posto anche destra, dove Italiano lo ha reinventato. Si dovrebbero rivedere Venuti e Terzic sulle corsie laterali e Igor in difesa. Ma la vera domanda è: chi gioca in attacco? La logica dice ancora Vlahovic, le alternative sono Gonzalez da falso 9 e Kokorin, ma la sensazione è che sarà staffetta a partita in corso. Lo scrive La Nazione.