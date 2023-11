Finisce l’emergenza a destra? Kayode in gruppo e verso il rientro

Sono state settimane difficili per la Fiorentina, orfana contemporaneamente dei due titolari della fascia destra: Dodò e Kayode. Due assenze che hanno costretto Italiano ad adattare Fabiano Parisi su quella corsia, con fortune alterne. Tuttavia, l'emergenza potrebbe a breve volgere al termine. Michael Kayode ha partecipato anche oggi alla seduta in gruppo e si candida con forza pe runa maglia da titolare nella partita contro il Genk di giovedì. In attesa che con l'arrivo del 2024 possa tornare anche Dodò.