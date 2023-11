Una difesa disattenta e le difficoltà di Parisi: non è solo l’attacco

Il Corriere Fiorentino fa un'analisi completa della Fiorentina. Nella serata in cui Nico e Bonaventura non trovano la via del gol, la Fiorentina è di nuovo incapace di ribaltare il risultato, e d’altronde sempre loro due avevano interrotto il digiuno da reti andato avanti nei 270 minuti giocati con Empoli, Lazio e Juventus. La cosiddetta cooperativa del gol che aveva spinto la Fiorentina in piena zona Champions, e in vetta al girone di Conference, oggi sembra come minimo sciolta. Con il «set» rifilato ai serbi al Franchi, a fine ottobre, Italiano era stato capace di mandare in rete 15 marcatori in 14 gare, più del 50% della rosa, ma se fino a quel momento i gol complessivamente segnati erano stati 30 in 14 partite, tra campionato e coppa, nelle ultime cinque sfide di serie A sono appena due i centri all’attivo, a fronte di sei gol incassati. Un passivo che chiama in causa anche la difesa, incerta come i centrali Milenkovic e Quarta incappati in più di un errore, e incerottata sulla corsia destra per gli infortuni di Dodò e Kayode e dove Parisi, a suon di rigori, sta palesando difficoltà d’adattamento. La Fiorentina ha incassato il quinto rigore a sfavore (il terzo nelle ultime 4 partite) subendo gol per la sesta partita consecutiva (ultimo clean sheet, al Franchi, nel 3-0 sul Cagliari del 2 ottobre).