Finalmente Callejon! Tagli, qualità e vivacità. Ma questo non sposti i programmi

Forse lo spagnolo è tornato, finalmente. Ma la sua rinnovata funzionalità non cambi i programmi viola per gennaio

Finalmente José Maria Callejon ! E' dovuto trascorrere un anno abbondante dal suo arrivo a Firenze prima di vedere anche in maglia viola (almeno per larghi tratti di gara) quel giocatore che aveva fatto innamorare Napoli. Una lunghissima attesa tristemente cadenzata da equivoci tattici, un pizzico di tristezza e una forma fisica spesso lontana dai tempi migliori. Poi, all'improvviso, eccolo lì, pungente come ce lo ricordavamo. All'improvviso o quasi, perché già ad Empoli - assist a parte - erano arrivati segnali più che incoraggianti. Niente tagli vecchia maniera in zona gol al Castellani, ma per quelli è bastato aspettare tre giorni. E insieme alla rete, la prima in Serie A da giocatore della Fiorentina sono arrivate la vivacità e la qualità che in tanti, nonostante l'età avanzata, si attendevano da lui.

Callejon forse è tornato, usiamo la forma dubitativa perché non avrebbe senso speculare sulla mezza partita di sabato e quella di ieri. Intanto però Italiano sa di poter contare su un'arma in più, non è poco se consideriamo la situazione là davanti. E a proposito di attacco, attenzione: ben venga un Callejon finalmente funzionale, così come un Sottil meno evanescente e più concreto, ma questo non sposti di una virgola i programmi per gennaio. Un quinto esterno d'attacco servirà in ogni caso (ricordate la richiesta di Italiano formulata l'ultima estate?) e con lui dovrà arrivare anche un attaccante in grado di far rifiatare Vlahovic. La strada è tracciata, non si torna in dietro. Cambiare idee in corsa sulla base un paio di gare rischierebbe di diventare un peccato da pagare a caro prezzo. Sulla pelle della Fiorentina.