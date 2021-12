Buone notizie per Italiano: c’è un importante recupero a centrocampo

Buone notizie per Vincenzo Italiano che ritrova in gruppo una sua pedina fondamentale per il centrocampo gigliato

Redazione VN

Secondo quanto riportato durante il Pentasport di Radio Bruno, nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Erick Pulgar. Giocatore che è stato costretto a fine ottobre per una distorsione di secondo grado con interessamento capsulo-ligamentoso. Dunque dopo un mese il cileno è pronto al rientro, anche per far rifiatare i suoi compagni di reparto.