Fattori: “A Sottil manca qualcosa. Castrovilli? Prossima stagione la sua”

Su Nico Gonzalez e Sottil

"Gonzalez non sta riuscendo a fare troppo bene, si vede che a livello qualitativo non sta rendendo molto e anche lui se ne è accorto. Si dà più da fare, fa tanto movimento per cercare di colmare una carenza, ma comunque resta molto volitivo. Siamo ad aspettare la sua qualità, speriamo che lo faccia nelle partite decisive. È stato pagato tanto, ma ancora non riesce a fare la differenza. Sottil? Manca sempre in qualcosa nell'ultima scelta. Deve lavorare su questo. Punta spesso l'uomo e lo lascia sul posto, ma gli manca sempre l'ultimo step".