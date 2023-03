Aronsson rettifica: “Avevo male interpretato, quelle non erano offese”

Prima le accuse, pesantissime, lanciate alla Fiorentina nel corso di una intervista. Poi la rettifica avvenuta pochi minuti fa via instagram. Ronja Aronsson scrive di aver frainteso completamente un modo di dire italiano "porca troia" interpretandolo come un'offesa gravissima nei suoi confronti. "Ma ora capisco che quell'espressione è il corrispondente di holy shit in inglese (...). Sono veramente dispiaciuta per questo malinteso, la mia ignoranza e le sue conseguenze" ha scritto la giocatrice svedese ex Fiorentina.