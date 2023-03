Aronsson, accuse gravissime alla Fiorentina: “Mi chiamavano putt**”. Poi rettifica tutto

Parla la svedese, che ha giocato pochi mesi a Firenze: "Ragazze trattate male. E il presidente non ha fatto niente"

La sua esperienza nella Fiorentina femminile è durata solo pochi mesi, dopo il suo arrivo a gennaio 2022. E adesso Ronja Aronsson, tornata nel frattempo in patria al Pitea, si sfoga nel corso di un'intervista a NSD Fotbollfredag, rivolgendo pesanti accuse al club viola e al modo in cui vengono trattate le calciatrici. Questi alcuni passaggi che abbiamo tradotto in italiano: