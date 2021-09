Fabbri bocciato, Pieri e Cesari: “Rete viola da annullare, il rosso a Gonzalez…”

I giudizi sulla direzione di gara: "Errore sul vantaggio della Fiorentina". Poi si esprimono sull'espulsione di Nico Gonzalez

Piovono giudizi negativi sull'arbitraggio di Michael Fabbri , fischietto di romagnolo che martedì scorso ha diretto Fiorentina-Inter. Non lascia spazio a fraintendimenti il commento dell'ex arbitro Tiziano Pieri a Rai 2: "Fabbri ha diretto male la partita. In occasione del vantaggio viola c'è un netto fatto di Nico Gonzalez che dà una spallata a Skriniar disinteressandosi del pallone. Fabbri gestisce male anche l’espulsione di Gonzalez: la reazione fa capire che non ha creato un rapporto coi giocatori. L’espulsione è giusta, ma c’era un fallo clamoroso con una trattenuta reiterata. Per tutto l’arco della gara non ha saputo creare un rapporto coi giocatori, una prestazione infelice".

Sulla stessa linea d'onda anche un altro ex arbitro, Graziano Cesari. Queste le sue parole a Italia 1: "Prestazione assolutamente da dimenticare, lui e il VAR Fabio Maresca. Quello che ha convinto poco è la differenza di valutazione. Al 20′ Stefan de Vrij spinge Dusan Vlahovic e Fabbri ferma il gioco, tre minuti dopo sul gol di Riccardo Sottil c’è un contrasto fra Nicolas Gonzalez e Milan Skriniar. A inizio azione Skriniar è in vantaggio di posizione, per prendere il pallone bisogna caricarlo con una spinta. Inevitabilmente c’è un fallo, all’errore del direttore di gara segnaliamo quello del VAR. Alla fine, al 78′, espulsione di Gonzalez per doppio giallo. Qui è talmente evidente e prolungata la trattenuta di Alessandro Bastoni era da ammonire. Non trovo giustificazioni per Gonzalez: non si può chiedere un giallo all’avversario e applaudire l’arbitro".