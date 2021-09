Gonzalez e i suoi “fratelli” viola: i precedenti con gli arbitri

Gonzalez si è reso protagonista in negativo, ma non è il primo calciatore viola ad avere storie tese con i direttori di gara

La Nazione parte dall'episodio di Gonzalez con l'arbitro Fabbri per rievocare i casi più recenti visti al Franchi: il quotidiano ricorda Ribery contro la Lazio, tre giornate per una spinta nei confronti dell'assistente di gara.

E poi indietro fino al 2013, quando Pizarro fece il gesto delle manette dopo che il direttore di gara non aveva concesso il rigore per un fallo di Inler su Cuadrado, contro il Napoli. Nell'occasione, il colombiano venne pure espulso, ma il gesto del Pek non venne sanzionato in quanto non fu messo a referto. Per Gonzalez di certo arriverà una squalifica, rimane solo da stabilirne l'estensione.