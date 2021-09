Gonzalez: possibile ricorso viola in caso di mano pesante del giudice sportivo

Fiorentina in attesa della decisione del giudice sportivo su Nico Gonzalez

"La Fiorentina adesso attende la sentenza del giudice sportivo e molto dipenderà da quel che l’arbitro Fabbri ha scritto nel referto. Non è escluso, tra l’altro, che il club viola presenti ricorso nel caso la mano del giudice sportivo sia più pesante di quanto previsto. Le scuse del giocatore però sono già un buon punto dal quale ripartire, all’interno del gruppo di Italiano. Si commette un errore, ok. Ma poi si riparte. Dando uno sguardo al calendario dei viola, Gonzalez salterà sicuramente la prossima sfida in trasferta con l’Udinese. Se saranno due giornate, poi, ecco che salterà anche quella successiva col Napoli al Franchi. In questo caso tornerebbe a disposizione di Italiano per i convocati soltanto tra poco meno di un mese, vista anche la prossima sosta per le nazionali, col ritorno in campo all’ottava di campionato a Venezia il 18 ottobre".