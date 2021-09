Gonzalez si scusa, ma è il più bersagliato in Serie A

Nessun subisce tanti falli come l'argentino: i numeri

Ora c'è da aspettare il responso del giudice sportivo, atteso per domani, al termine del turno di campionato, sperando di evitare la stangata (rischia due giornate). Nelle 120 partite giocare con squadre di club, Gonzalez è stato costretto ad uscire dal campo in anticipo per motivi disciplinari solo una volta, alla sua prima stagione con lo Stoccarda, dopo un fallo su Ayhan. Allora fu fermato per tre turni ed il suo club non fece ricorso. Il rischio di saltare la gara col Napoli, l'ultima prima della sosta, c'è. In tal caso tornerebbe a disposizione per la sfida col Venezia, in trasferta, il 18 ottobre. L'unica magra consolazione di Italiano sarà il giocare di lunedì, avendo così modo di lavorare almeno per un paio di giorno col gruppo al completo, considerando che i sudamericano si uniranno per ultimi.