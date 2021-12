Ex ag. Kokorin: “Italia decisione sbagliata. Per i viola non sarà facile cederlo”

Selyuk sul futuro di Kokorin: "Il fatto è che in termini di rapporto qualità-prezzo, è un cattivo affare. Non ha fatto niente a Firenze"

Dmitry Selyuk , ex procuratore di Aleksandr Kokorin , ha parlato dell'attaccante viola provando ad immaginare il suo futuro. Queste le sue dichiarazioni riprese da sito russo eurostavka: "Se qualcuno può ancora aver bisogno di Kokorin in Russia? La dirigenza dell'Ural, ad esempio, ha recentemente affermato che lo prenderebbe volentieri, anche se con uno stipendio più basso. Il fatto è che in termini di rapporto qualità-prezzo, è un cattivo affare".

Selyuk prosegue: "Kokorin non ha mostrato niente sia allo Spartak che alla Fiorentina, ma il Sochi potrebbe aiutarlo. Ha preso decisioni sbagliate come rescindere il contratto con il Sochi per andare allo Spartak e poi volare in Italia. Poi è successo quello che è successo... La Fiorentina vuole cederlo, magari nel prossimo mercato, ma c'è un contratto di mezzo e sarà difficile separarsi".