Venuti: “Mi piace il padel. Non indosserei mai le ciabatte di Kokorin”

Il terzino viola si presta a domande curiose e parla solo marginalmente di calcio

"Hobby extra calcio? Il tennis no, sono negato. Il padel mi piace molto e in estate, con il campionato fermo, giocavo di continuo. Mi piace anche giocare alla playstation, ma non sono bravo nei giochi di calcio, mi piace sparare. Quale capo di abbigliamento non indosserei mai? Le ciabatte di Kokorin. Una persona di riferimento? Mio padre. Al di là di quello che sta passando, è sempre stato fondamentale per me".