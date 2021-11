Verso Empoli, prove di formazione: Igor con Milenkovic, sorpresa in mediana

A due giorni dalla partita con l'Empoli Italiano cerca la giusta formula

Dall'allenamento congiunto con l'Antella di ieri, scrive La Nazione, sono emerse delle novità per quanto riguarda le prove di Vincenzo Italiano, che ha schierato assieme Milenkovic e Igor e ha affiancato Maleh a Bonaventura e Torreira. Potrebbero essere questi gli accorgimenti studiati per la gara di sabato, anche se il tecnico è solito mischiare sempre molto le carte. Dragowski e Kokorin, ancora esentati dalle partitelle, vanno verso una convocazione, ancora out Pulgar e Nastasic.