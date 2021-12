Kokorin in partenza, Fiorentina a caccia del secondo attaccante: i nomi

Occhi puntati su Borja Mayoral, Scamacca e Alvarez, difficile arrivare a Berardi e Orsolini

Redazione VN

Il Corriere dello Sport sottolinea come la Fiorentina a gennaio andrà alla ricerca di un secondo attaccante. Kokorin partirà, resta da capire se tornerà in Russia o se l'ipotesi degli Emirati Arabi può diventare un'opportunità economica anche per la Fiorentina.

Non è un caso che in avanti si stia continuando a parlare di Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid, in prestito alla Roma ma ai margini del progetto di Mourinho. E' l'ipotesi che al momento pare più percorribile visto che il club spagnolo potrebbe accettare la formula del trasferimento temporaneo, magari già fissando un diritto di riscatto.

Restano aperti pure i canali col Sassuolo per Scamacca. Berardi, cercato con insistenza in estate come Orsolini, sembra destinato a restare un cerchio difficilissimo da chiudere.

Attenzione anche a Julian Alvarez del River Plate, finito sotto la lente di diversi club tra cui la Fiorentina.