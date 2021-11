L’Ural chiama Kokorin: “Lo vogliamo, ma deve ridursi lo stipendio”

Parla il presidente del club, ultimo in classifica nel campionato russo: "Se c'è la possibilità di acquistarlo, non rifiuteremo"

Cercasi pretendenti per Alexander Kokorin? Arriva un segnale dalla Russia, in particolare dall'Ural, club ultimo in classifica. Il presidente Grigory Ivanov ha rilasciato una dichiarazione per esprimere pubblicamente l'interesse per l'attaccante della Fiorentina: "L'ho sempre considerato un buon attaccante anche quando ha avuto dei problemi nella vita. Se c'è la possibilità di acquistarlo, non rifiuteremo mai" si legge sul sito championat.com. "Potremo offrire un buon contratto, ma certamente meno di quanto ha guadagnato nella Fiorentina e nello Zenit".