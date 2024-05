Euro24, via libera della UEFA: 26 giocatori convocabili. Chance per Jack e Biraghi?

E' arrivato il via libera della UEFA per l'ampliamento della lista dei convocabili per Euro 2024 in Germania. Si passerà da un massimo di 23 giocatori convocabili a un nuovo limite di 26. In conformità con il regolamento della competizione, i commissari tecnici delle varie squadre qualificate alla fase finale che si svolgerà in Germania dovranno fornire alla UEFA una lista contenente un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26, entro il 7 Giugno. Tra i tecnici che hanno votato a favore di questo ampliamento c'è proprio il C.t dell'Italia Luciano Spalletti . Contrario invece il tecnico della Francia Didier Deschamps.

Nuove Chance per Bonaventura e Biraghi?

Il voto a favore dell'ampliamento delle rose da parte di Luciano Spalletti non può che far felice anche la coppia Biraghi-Bonaventura. Il capitano viola è stato chiamato proprio all'esordio in nazionale del tecnico ex Napoli e Roma. Giocando la prima partita di qualificazione ad Euro24 della gestione Spalletti contro la Macedonia per 8 minuti nel finale e poi le successive due gare contro l'Ucraina, 32' e Malta, 3'. Mentre se per il terzino viola la convocazione resta un miraggio, stessa cosa non si può dire per Bonaventura. Il fantasista viola è stato richiamato in nazionale proprio da Luciano Spalletti dopo quasi 4 anni dall'ultima volta ed è stato accostato dall'ex tecnico del Napoli a Jude Bellingham. Con Spalletti ha giocato e segnato nel 4-0 contro Malta. Nella vittoria per 5-2 contro la Macedonia è rimasto in campo per 45' e nell'amichevole contro il Venezuela del 21 Marzo ha giocato per 45'