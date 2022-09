Elezioni 2022: il ricordo del 4 marzo 2018 e di Davide Astori

Fu un 4 marzo silenzioso per Firenze, che si svegliò incredula di fronte a una notizia che non avrebbe mai voluto leggere: il capitano della Fiorentina, Davide Astori, era morto. Lo shock fu tale da interrompere perfino la cronaca di quelle elezioni (avremmo assistito al trionfo di Lega e M5S). Il mondo del calcio era in lutto, Firenze era stata travolta dalle ultime di Udine e i tifosi viola si stavano stringendo attorno alla compagna Francesca Fioretti e alla piccola figlia Vittoria (all'epoca aveva appena compiuto 2 anni). Ancora non era tempo di funerali, discorsi, autopsie o indagini della Procura. Quel calvario, che deve ancora vedere una fine, non era che un pensiero lontano. In quel momento, la giornata di campionato fu rinviata e la squadra tornò in città. La tragedia - se mai ce ne fosse stato bisogno - rese evidente agli occhi di tutti che anche i calciatori sono uomini fragili. E che la vita, come sempre, va avanti. Se il pallone poteva aspettare, lo stesso non poteva fare la politica; perciò Firenze, mesta e taciturna, si recò alle urne.