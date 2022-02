Morte Astori, tre medici rinviati a giudizio: il certificato medico era falso

Le novità sul caso Astori

Come riporta il Corriere Fiorentino, presto si terrà un processo per la falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine. Il gup Federico Zampaoli ha rinviato a giudizio il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico Careggi, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello sport Loira Toncelli.