“Dragowski? ACF riflette. Piace Nzola, Antognoni come Zanetti nell’Inter”

Marchini dice la sua sulla permanenza di Dragowski, l'arrivo di Italiano e i possibili obiettivi di mercato; oltre a Ribery ed Antognoni

Dragowski sarà ceduto? Sondaggi per Silvestri e Cragno ci sono stati, non solo sulla carta. La Fiorentina si è mossa, in attesa di capire se il polacco sarà ancora il portiere della prossima stagione. Italiano non cambierà il proprio modo di interpretare il calcio e far giocare le sue squadre. Prevedo una Fiorentina a immagine e somiglianza del tecnico in arrivo dallo Spezia. Il mercato? Risentirà necessariamente delle idee del nuovo tecnico che difficilmente potrà portare con sé alcuni suoi fedelissimi. Ad esempio Nzola piace tanto alla Fiorentina, se non fosse per la lite in corso tra gli aquilotti e la dirigenza gigliata. Ribery? Credo ci siano riflessioni in corso, il francese è entrato nell'ottica di un ridimensionamento dello stipendio. Dovrà avere un colloquio con Italiano, da capire se ci sarà empatia oppure no. Antognoni? Una ferita aperta, non avremmo mai voluto affrontarla nuovamente. Non ha nessuna utilità, contribuisce solo ad alzare la tensione. Il suo ruolo naturale è quello di Vicepresidente, come Zanetti nell'Inter.