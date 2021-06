In Polonia sicuri: su Dragowski piomba l’Atletico Madrid. Il punto

Sarebbe anche in programma un incontro oggi

Bartlomiew Dragowski è una delle poche note liete della Fiorentina della stagione appena conclusa. Su di lui, infatti, è forte l'interesse di diversi club. Secondo quanto riporta meczyki.pl, c'è da registrare nelle ultime ore l'inserimento anche dell'Atletico Madrid. Secondo il portale polacco, l'entourage del portiere dovrebbe incontrare oggi la società biancorossa. I colchoneros vedono in Dragowski il possibile erede di Jan Oblak in caso in cui lo sloveno venisse venduto.