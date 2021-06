Dragowski piace anche in Premier. Ci pensano due club

Grande interesse a Londra per il portiere Viola

In mattinata vi abbiamo riportato la notizia che su Bartlomiej Dragowski sia arrivato l'interesse dell'Atletico Madrid. Ebbene, anche in Inghilterra si guarda in casa Fiorentina. Il portierone polacco, come riporta la BBC, piace anche a West Ham e Tottenham. Le due londinesi sarebbero infatti interessate ad ingaggiare Drago nella sessione di mercato in arrivo.