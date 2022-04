Diritti tv, Fiorentina ottava in Serie A per incassi. Davanti anche l’Atalanta

Secondo la legge Melandri, dei 940 milioni di euro totali distribuiti alle varie società, la Fiorentina ne incasserà 44,7

La stagione 2021/22 si avvia verso la conclusione e per la Serie A - si legge su calcioefinanza.it - è tempo anche di guardare al lato economico per il campionato appena terminato. I piazzamenti in classifica infatti pesano per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi da diritti tv, anche se la metà degli incassi viene distribuita equamente tra tutte e 20 le società.

In base a classifica e risultati, quindi, si può stimare quanto ciascuna squadra incasserà: resta fuori dalle nostre stime il 12% dei ricavi, che viene distribuito tra i club in base agli ascolti delle gare in tv (tema su cui la Lega Serie A sta ancora valutando come muoversi, considerando la questione DAZN e Auditel). Secondo la legge Melandri, dei 940 milioni di euro totali distribuiti alle varie società, la Fiorentina ne incasserà 44,7. I viola sono ottavi in questa particolare graduatoria alle spalle di Inter (prima a 72,6), Milan (79,6), Juventus (66,6), Napoli (59,1), Roma (57,5), Lazio (52,9) e Atalanta (45,6).