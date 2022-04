Pubblico delle grandi occasioni sabato al Franchi? Attese oltre 30000 persone

Contro il Venezia la Fiorentina vuol continuare la propria corsa europea

C'è grande ottimismo in casa viola per il numero di spettatori che accorrerà sabato all'Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Venezia. Una partita, quella contro i lagunari, davvero troppo importante per la corsa europea dei viola ed ecco perché il club gigliato spera in un pubblico da grandi occasioni nel giorno che precederà la Pasqua 2022. L'obiettivo, dunque, sarà quello di riempire lo stadio o quasi, come detto a Radio Toscana anche dallo stesso responsabile biglietteria di ACF, ossia Ivan Affibbiato.