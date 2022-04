Nuovo Franchi: via libera ad Arup, ora il progetto di fattibilità. I tempi

Le ultime sul nuovo stadio

Arrivano aggiornamenti per quel che riguarda il rifacimento dello stadio Franchi. Il Comune di Firenze fa sapere che oggi è stata firmata la determina che aggiudica ad Arup la progettazione del nuovo stadio. Da oggi quindi decorrono i 60 giorni per presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Dovranno dunque essere presentate tutta una serie di documentazioni che certificheranno la fattibilità del progetto. Il progetto di fattibilità è infatti il presupposto necessario per l’affidamento delle successive fasi di progettazione. I lavori, confermato, dovranno iniziare entro il 2023 e terminare entro il 2026.