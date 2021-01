Di Gennaro: “Poca logica dietro l’acquisto di Kokorin. Serve revisione totale della società”

Intervenuto ieri a tmw radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato dell’acquisto imminente di Aleksandr Kokorin da parte della Fiorentina: “Vedo poca logica, ma spero di sbagliarmi. Credo che ovviamente questo sia un campionato particolare, e sabato col Crotone c’è una partita fondamentale per il discorso salvezza. Kokorin secondo me è un punto interrogativo, sicuramente per fare un contratto così la società ci crede e sarà certa su un giocatore che viene a Firenze col compito di dover fare gol”.

Poi Di Gennaro commenta anche l’extra campo viola: “Per me ci vorrebbe una revisione totale in società per capire cosa vogliono fare per il prossimo anno: già da febbraio-marzo capire l’allenatore, i dirigenti che si occuperanno di mercato, oltre a strategie e soldi da stanziare. Al di là della questione stadio, dove mi schiero con Commisso: è una sconfitta totalmente italiana, se penso che a Londra hanno buttato giù Wembley e qui ci sono certe diatribe sul centro sportivo…”.