Kanchelskis: “Fiorentina ultima occasione per Kokorin. È cambiato, ve lo racconto”

Andrei Kanchelskis, ex conoscenza del club Viola, fu acquistato a caro prezzo da Vittorio Cecchi Gori nel 1996. Fu il primo calciatore russo nella storia della Fiorentina, adesso sta per arrivare il secondo. Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciate al Corriere Fiorentino per commentare l’imminente acquisto del connazionale Kokorin:

Buon giocatore, ottimo rinforzo per la Fiorentina. È una classica seconda punta duttile, all’occorrenza anche prima. Aggressivo nel recupero palla per dare forza ai compagni. La Serie A è una grossa occasione. Vuole rilanciarsi e maturare, per questo ha deciso di accettare la proposta. In Russia ha già mostrato di essere cambiato in positivo.

