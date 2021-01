Cutrone già pronto a (ri)salutare la Premier: su di lui due club di Serie A

Due dirette concorrenti della Fiorentina per la salvezza vogliono riportare Patrick Cutrone in Serie A. Nonostante ad inizio 2021 sembrava che il Wolverhampton volesse puntare sull’ex Milan, adesso il club britannico sta cercando un’altra punta e allora il futuro dell’attaccante dell’Under 21 azzurra può essere di nuovo in Serie A. Due i club che vorrebbero Cutrone, secondo Sky Sport: Parma e Benevento, entrambe alla ricerca di un centravanti su cui puntare da qui a fine campionato.