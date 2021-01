Kokorin, arriva l’investitura di Mancini: “È un campione, mezzi da Real Madrid”

Per il nuovo acquisto della Fiorentina, restano da sistemare solo gli ultimi dettagli dell’operazione, arriva la prestigiosa investitura di Roberto Mancini. Non uno qualunque. Il Commissario tecnico della nazionale italiana utilizza parole al miele per descrivere il calciatore russo. Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a La Nazione:

Ho allenato Kokorin per un anno nello Zenit e vi assicuro che è un campione. Uno che per i mezzi a disposizione avrebbe potuto giocare in qualsiasi squadra, compreso il Real. Piedi raffinati, forte nel colpo di testa, prezioso per gli assist. Il valore del giocatore è indiscutibile, ma avrà bisogno di un periodo di adattamento.

Benvenuto Kokorin. Conosciamolo meglio