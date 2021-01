Benvenuto Kokorin. Conosciamolo meglio

Alexander Kokorin è praticamente un giocatore della Fiorentina. La trattativa è venuta alla luce prima di Natale, ma Daniele Pradè allora smentì categoricamente. Normale in un calciomercato in cui le trattative devono restare segrete fino alla firma. Ma così non è stato e la Fiorentina ha continuato a seguire l’attaccante russo per concludere il tutto in un paio di giorni in questa settimana. Kokorin ha un passato da predestinato (era considerato la migliore promessa del calcio russo) ma poi si è perso dietro ad un carattere abbastanza difficile. Tanti sono gli episodi che lo hanno visto protagonista in passato ma a noi adesso interessa sapere che, come dice chi lo conosce, alla soglia dei 30 anni che compirà a marzo abbia messo la testa a posto.

Attaccante forte fisicamente ama giocare prima punta o giostrare da spalla al centravanti il che nella Fiorentina si traduce come spalla o sostituto di Dusan Vlahovic. Non gradisce giocare sull’esterno e quindi la logica ci dice che la Fiorentina abbia deciso di abbandonare l’esperimento amaro di Napoli delle tre punte. L’ultima sua partita ufficiale risale al 29 novembre (quasi due mesi fa) quando, giocando 69 minuti, segnò anche un gol. Non sarà certamente pronto subito sia per questo gap temporale sia per il naturale ambientamento che un calciatore russo deve per forza avere in un campionato tattico come la Serie A.

Pradè e Prandelli avranno valutato tutto questo sperando che la Fiorentina non debba avere di bisogno da subito di Alexander Kokorin che una volta superate le visite mediche sarà un nuovo giocatore viola. Tutti i particolari della carriera di Kokorin sono come sempre sul nostro sito www.tuttitalenti.com