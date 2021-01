La società ha deciso, in arrivo un attaccante: Kokorin il preferito

Summit di calciomercato oggi in casa Fiorentina. Nel pomeriggio, la dirigenza si è incontrata e ha deciso di compiere uno sforzo importante per sistemare il reparto offensivo. Il primo nome è quello di Kokorin (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) dello Spartak Mosca. Il classe ’91 ha lavorato con gli italiani Capello e Mancini. Al momento è in pole position come nome per l’attacco. L’alternativa è l’ex Lazio Felipe Anderson. Per il giocatore sarebbe un ritorno in Italia, dopo aver disputato 5 stagioni in Serie A dal 2013 al 2018. Così riporta Gianluca Di Marzio.