Kokorin, Pradè smentisce seccamente: “Nome mai trattato, non ci pensiamo”

Vi avevamo parlato la scorsa settimana di alcuni rumors dalla Russia che riportavano l’interesse della Fiorentina per Alexander Kokorin (SCHEDA). Ebbene, sembra proprio che a smentire il tutto ci abbia pensato il direttore sportivo Daniele Pradè. Contattato da metaratings.ru – portale che aveva lanciato la notizia – ha smentito seccamente l’interesse viola per l’attaccante dello Spartak Mosca:

Non stiamo pensando a Kokorin, è la prima volta che ne sento parlare. Adesso non siamo nelle condizioni di pensare al mercato. Non è vero che la Fiorentina si è rivolta allo Spartak – come detto dall’agente del calciatore. Non sappiamo niente dei 15 milioni che il club di Mosca chiede per lui.