Mercato, a breve l’incontro tra il Milan e Ramadani: si parla anche di Milenkovic?

Contratto in scadenza a giugno 2022 ed un futuro ancora tutto da scrivere per Nikola Milenkovic. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il Milan cerca un rinforzo importante per la difesa di Stefano Pioli e trova conferme la notizia dell’interessamento dei rossoneri per il difensore serbo della Fiorentina. A breve, forse già nelle prossime ore, potrebbe esserci un summit con il club rossonero e l’entourage del calciatore che è presente a Milano. Fali Ramadani si prepara a vedere il Milan, l’obiettivo è Milenkovic ma si potrebbe parlare anche di Jovic.