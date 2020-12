Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina fa su serio per Gianluca Scamacca (La scheda). L’attaccante di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, piace molto a Daniele Pradè. Il Ds gigliato ha seguito da vicino lo sviluppo del ragazzo e già a gennaio proverà a portarlo a Firenze. Per convincere il Genoa potrebbe rientrare nell’operazione Patrick Cutrone, in uscita da Firenze. Mentre sponda Sassuolo le cose si fanno più complicate, i neroverdi valutano il cartellino del giocatore intorno ai 20 milioni di euro. Inoltre, proprio nelle ultime ore, anche il Milan di Pioli avrebbe chiesto informazioni aumentando così la concorrenza.

