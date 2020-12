Milenkovic l’irrinunciabile, anche con le voci di mercato. Ma non è detta l’ultima parola

23 anni e già cento partite in Serie A, con la maglia della Fiorentina: Nikola Milenkovic è l’unico viola ad essere sceso sempre in campo tra campionato e Coppa, segnando anche le pesantissime reti contro Udinese e Genoa. Non mancano, scrive La Nazione, pretendenti importanti per la colonna della difesa gigliata. Tottenham e Manchester United sanno bene che il contratto del serbo è in scadenza nel 2022, e sono pronti a sferrare l’attacco, anche se non si è mai registrata una chiusura definitiva al rinnovo, soprattutto se in presenza di un progetto serio e a lungo termine.

