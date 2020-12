La formazione anti-Juve: Torna Biraghi, Callejon ancora fuori. Due ballottaggi in difesa

Contro la Juventus vedremo una Fiorentina simile a quella che è scesa in campo contro Sassuolo e Verona. Ci sarà soltanto qualche aggiustamento e turno di riposo, ma non saranno molti i cambi per l’ultima sfida dell’anno. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la rosa è al completo e anche Duncan tornerà tra i convocati. Si ripartirà dalla certezza Vlahovic in attacco, mentre sulla sinistra tornerà titolare Biraghi. L’unico ballottaggio in difesa è quello tra Igor e Caceres, con Pezzella e Milenkovic a completare il pacchetto dei centrali. Sull’out di destra – scrive il quotidiano – Venuti e Lirola si giocheranno una maglia da titolare con Callejon ancora fuori dalle rotazioni principali.

