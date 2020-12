Difficili Milik e Caicedo, si valuta la pista estera. Idea Origi, anche Kouamé può partire

Il mercato è alle porte, e le grandi manovre della Fiorentina per la sessione invernale ruotano intorno all’attacco. Come riporta l’edizione fiorentina di Repubblica, partirà Cutrone e il Crystal Palace potrebbe (ri)bussare alla porta con un’offerta importante per Kouamé. Per sostituire questi due giocatori, l’obiettivo ideale è un giocatore pronto: in Italia i profili giusti sono Milik e Caicedo. Sul primo pesa il costo dell’operazione – 15 milioni – nonostante il contratto in scadenza tra sei mesi, e l’ingaggio molto alto. Sull’ecuadoriano la Lazio non sembra intenzionata a considerare offerte. E allora i viola dovranno valutare anche la pista estera. Un’idea potrebbe essere Origi (la scheda), che il Liverpool sta pensando di dare via ma sul quale c’è il pressing del Wolverhampton.

