Giuntoli: “Milik può far comodo a tanti, troveremo una soluzione col calciatore”

Prima del posticipo contro la Lazio, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport della situazione riguardante Arek Milik:

Via a gennaio? Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Crediamo che Milik possa far comodo a tante, siamo convinti però che alla fine troveremo una soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo. Questa è la sua volontà. Nel mercato di gennaio spero in un paio di uscite.