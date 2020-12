Pradè: “Juric? Nessun malinteso, è furbo. Milik-Piatek, a luglio ci abbiamo provato…”

Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Sky Sport ha parlato il ds viola Daniele Pradè: “La presenza dei tifosi ci serve, stiamo vivendo una depressione particolare per via il nostro legame che abbiamo con loro, nel bene e nel male. Non posso che ringraziarli a nome mio e della società. Malinteso con Juric? Sono i malintesi che esistono nel nostro mondo. Non c’è bisogno di chiedere scusa a Juric o al Verona, mi sono sentito con il loro ds Tony D’Amico con cui ho un rapporto stretto. Juric lo stimo e devo dire che è stato molto furbo perché ha caricato questa sfida. Con la società c’è sintonia per le molte operazioni che abbiamo fatto tra Amrabat, Eysseric, Ceccherini, gli faccio l’in bocca al lupo per la stagione a partire da domani. Nessun gol dei subentrati? Speriamo che lavorando e con il tempo il lavoro ci porti a dei risultati. Noi lavoriamo, poi ci sono fattori esterni che non possiamo determinare, quando si innesca un meccanismo di negatività nel gruppo dobbiamo far sì che le cose migliorino anche grazie al lavoro di Prandelli. Milik e Piatek? Abbiamo provato a prenderli a luglio, adesso non non sono giocatori che prendiamo in considerazione”.

Le formazioni ufficiali: sorpresa Igor e Barreca dal 1′. Prandelli insiste col 3-5-2