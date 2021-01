Kokorin, un jolly per Prandelli: vuole fare la differenza

La Fiorentina ha sostanzialmente chiuso per Aleksandr Kokorin (SCHEDA), che lunedì svolgerà le visite mediche e martedì firmerà il suo contratto con con i viola. Il Corriere dello Sport ha cercato di farne un identikit tattico più preciso, un jolly offensivo velocissimi sia nel breve che nel lungo, dotato di buona tecnica individuale. L’attaccante in carriera ha già abbattuto il muro dei 100 gol, di cui l’ultimo il 29 novembre, ovvero l’ultima volta che è sceso in campo. Forte di testa e abile a svariare in più lati del campo, ha dichiarato di aver bisogno di un mese per adattarsi, prima di poter finalmente aiutare Vlahovic dividendo con lui il peso dell’attacco.