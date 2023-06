Desolati: “Jovic o Cabral? Scelgo il primo. Italiano si merita una coppa”

Le parole del grande ex viola Claudio Desolati in vista della finale di Conference League di domani della Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina, Claudio Desolati, uno dei protagonisti della squadra viola che sconfisse il West Ham nella Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1975, è stato intervistato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole in vista della finale di Conference League dei viola in programma domani sera a Praga: "Io penso bene in vista di domani, perché la Fiorentina in queste partite ha sempre fatto vedere il suo valore. I giocatori sono in forma e hanno dimostrato di essere una grande squadra. Il pubblico di Firenze, il presidente e il tecnico viola si meritano un successo dopo il grande lavoro svolto. Italiano si è dimostrato un ottimo allenatore".