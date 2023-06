Il comune di Firenze: “Falso che non vogliamo firmare l’ordinanza per domani”

"È totalmente falso che il Comune non voglia firmare un’ordinanza per i maxischermi: non è questa la procedura autorizzativa. La procedura per il pubblico spettacolo, che è già in essere, prevede una valutazione della commissione provinciale per il pubblico spettacolo, per garantire la sicurezza. I sopralluoghi con la commissione sono già fissati. Stiamo seguendo il percorso condiviso con la Prefettura e con Acf Fiorentina. Il Comune sta facendo tutto quello che è di sua competenza per aiutare la Fiorentina e i tifosi viola a vivere una bellissima serata. Stamattina la Giunta comunale ha approvato la delibera per garantire tutti i servizi esterni allo stadio. Solo con il gioco di squadra si potrà raggiungere l’obiettivo."