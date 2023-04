De Magistris: “Jovic ha fatto il suo. Gol? Mancano quelli degli esterni”

Gianni De Magistris ha parlato della partita della Fiorentina contro lo Spezia e di come è entrato in partita Jovic

Su Jovic e gli esterni

"Jovic secondo me il suo l'ha fatto contro lo Spezia. Quella giocata la vedi fare a pochi attaccanti. Il cambio è stato giusto, per ridargli minutaggio nelle gambe. La sua qualità non è in discussione, ma deve avere maggior cattiveria agonistica. Il problema del gol rimane sempre importante, nonostante questo momento di Cabral. Gli esterni non stanno una grande mano sotto questo punto di vista, perché anche Gonzalez sta segnando solo su rigore".