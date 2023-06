De Magistris: “Il centravanti titolare oggi è Cabral. Ed in difesa metterei…”

"Vincere aiuta a vincere. Ottima quindi la vittoria con il Sassuolo. Certo è che una finale è sempre una finale, e quindi un'incognita. Attacco? Il centravanti titolare ad oggi è Cabral, e penso che giocherà lui. In difesa? Farei giocare Ranieri, è sottovalutato ma in realtà sbaglia poco. Igor ha avuto delle amnesie in questa stagione, Ranieri no. Il modulo? Il gioco di Italiano non si snatura mai. Credo che Italiano sfrutterà a pieno il suo assetto tattico preferito. Finale persa a Roma? C'è stata delusione, ma non rimpianti visto che abbiamo dato tutto.