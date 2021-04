De Magistris: “Futuro? Club si muova con delicatezza. Ok De Zerbi e Gattuso”

L'opinione: "Purtroppo abbiamo la necessità di pensare ancora oggi più al presente che al futuro, ma ok sia De Zerbi che Gattuso"

Gianni De Magistris ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno. Queste le su dichiarazioni: "Vincere a Verona e pareggiare contro la Juventus è stato un bel brodo, ma davanti stanno continuando a vincere. Purtroppo abbiamo la necessità di pensare ancora oggi più al presente che al futuro. La società deve muoversi con molta delicatezza. La prima cosa da fare è la scelta dell'allenatore e del direttore sportivo. Gattuso? A me andrebbe bene, così come De Zerbi. Il primo mi ha sorpreso per quanto fatto da allenatore rispetto alla sua carriera da giocatore, mentre il secondo è ormai da un po' di anni che fa vedere un certo tipo di calcio".