Bucchioni: “Proposta viola per De Zerbi. Vlahovic? Resta anche senza rinnovo”

Il giornalista si esprime anche su Gattuso "La pista si è raffreddata, il tecnico non ha avuto le garanzie tecniche che chiedeva"

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell'editoriale di Enzo Bucchioni pubblicato su tuttomercatoweb: "Gattuso non vuol sentir parlare di una nuova intesa con De Laurentiis: piuttosto resta fermo. Il suo nome circola anche per la panchina della Juventus, di certo c’è che la pista Fiorentinaè stata raffreddata dallo stesso Gattuso che non ha avuto le garanzie tecniche che chiedeva. De Zerbi non ha ancora incontrato Carnevali per salutarsi e dirsi addio, i neroverdi potrebbero anche presentargli un piano per la Uefa, ma è probabile invece che decida di andare allo Shakhtar, dove lo aspettano per mettere la firma sul contratto già pronto, o di rimanere in Italia e allora c’è la proposta della Fiorentina".