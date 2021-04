Repubblica: si raffredda la pista Gattuso, attenzione ad Italiano

Per il quotidiano l'attuale tecnico dello Speiza farebbe parte nella corsa a tre per la panchina viola

Nell'edizione odierna di La Repubblica Firenze troviamo una panoramica su quello che potrà essere l'allenatore del futuro. Anche in questo i profili si rifanno alla linea dettata dal Presidente Commisso. Per il quotidiano in questo momento sarebbero tre i nomi in Italia su cui potrebbe puntare la Fiorentina: De Zerbi, Juric ed Italiano. (Leggi qua i quattro nomi in corsa per Tuttosport) Se sulla candidatura dei primi due non ci sono ormai grossi dubbi, l'allenatore dello Spezia era scomparso un po' dai radar nelle ultime settimane. Mentre come scrive il giornale potrebbe rappresentare un profilo congruo per i viola. Considerando che come i primi due la sua squadra giochi bene a calcio e come stia facendo bene alla sua prima esperienza assoluta in Serie A. Per quanto riguarda Gattuso, invece, la pista si è al momento raffreddata. Primo perché, si legge, il tecnico calabrese ha in testa solo l’obiettivo Champions con il Napoli e secondo perché vuol capire bene l’eventuale progetto tecnico viola. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in merito, il tecnico non avrebbe chiuso la porta alla Fiorentina, ma avrebbe soltanto preso tempo