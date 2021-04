Vlahovic, piovono interessi dalle big europee. Commisso al lavoro per blindarlo

A suon di prestazioni e reti, Dusan Vlahovic ha sollecitato in un batter d’occhio la fantasia dei top club internazionali

Nella sfida tutta serbo tra il giovane attaccante viola ed il tecnico rossoblù , Dusan Vlahovic vuole proseguire il suo rullino di marcia da bomber navigato. Raggiunto Mutu, punta dritto verso Gilardino (19) e per farlo vuole sfatare una sorta di tabù: col Bologna, non solo non ha mai segnato, ma non ha nemmeno mai festeggiato il successo in campo. Tre pareggi nelle tre gare fin qui disputate. In panchina per tutti i 90’ nel rotondo 4-0 inflitto agli emiliani nel finale della scorsa stagione.

A suon di prestazioni e reti, Dusan Vlahovic ha sollecitato in un batter d’occhio la fantasia dei top club internazionali. Questo quanto troviamo scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo stanno cercando tutti: piace al Liverpool, allo United, al Real Madrid per non parlare del Milan, che con Pioli lo ha lanciato sul palcoscenico della Serie A a San Siro, facendolo subentrare in una sfida contro l’Inter. Ma, allo stesso tempo, la Fiorentina e Commisso non vogliono rinunciare a questo giovane di prospettiva, su cui i viola hanno puntato sin dalla scorsa estate. Ecco perché, per non correre il rischio di un nuovo “caso Chiesa”, Rocco ed i suoi uomini sono al lavoro per blindarlo, magari puntando ad allungare intanto di un ulteriore anno l’accordo. Ma, soprattutto equiparando lo stipendio del serbo a quello dei top player viola arrivando almeno ai due milioni.