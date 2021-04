Bologna, Sabatini: “Vlahovic ha personalità e carattere, serve il rinnovo”

Walter Sabatini a tutto tondo, dal Bologna a Vlahovic

I viola hanno un potenziale ragguardevole e mi pare ora stiano facendo bene, hanno dei giocatori che invidio fortemente. Chi? Non ve lo dico, ma sono tanti. Parlare di Castrovilli e Vlahovic è quasi scontato e obbligatorio, non importa essere direttori sportivi ma osservatori del calcio. Noi siamo una squadra forte a nostra volta, ma quando abbiamo gli undici titolari. Quando abbiamo avuto assenze rilevanti, come sarà domenica, diventiamo normali. Bologna? Noi arriveremo alla partita con furore ed esaltazione, almeno io sento questo dentro. Gli americani nel calcio? Ne ho avuti diversi, e Saputo è una mosca bianca, come essere umano. Moderato nei giudizi e nelle riflessioni, ma anche molto aperto: è un piacere confrontarsi con lui. Ho avuto anche Pallotta, in una situazione turbolenta. Commisso a Firenze si è presentato con molto entusiasmo, ho visto che però glielo hanno fiaccato perché non gli è stato concesso di intervenire sulle strutture. Le proprietà straniere però sono un bene per il nostro calcio, portano capitali e risorse nuove. Mettiamo da parte la nostra supposta superiorità nel calcio e accettiamo il confronto con gli altri. Mai stato vicino alla Fiorentina? No. Rapporto con Pradè? Ottimo, possiamo dire di essere buoni amici. C'è rispetto e stima reciproca anche se non abbiamo mai lavorato insieme. I giocatori comandano? Il primo rinnovo che ho dovuto fare è stato De Rossi, e dovevo farlo entro due mesi. Però per fortuna è rappresentato da Sergio Berti, che a Firenze conoscete bene. Persona leale, poteva mettermi spalle al muro ma non l'ha fatto. Il problema non sono i calciatori, ma chi li rappresenta. Le società ormai possono far poco, se non rivedere i contratti in tempi non sospetti. Poi ho un'opinione: nel calcio l'unica cosa che non mancano sono i giocatori, se non si arrivano a condizioni ideali si cambiano. Alla Fiorentina, comunque, consiglio di fare il nuovo contratto a Vlahovic, mi piace tanto per personalità e carattere. Scavino sui rigori, vince i duelli: spero la Fiorentina riesca a sistemarlo".